DepEd, CHED, TESDA kinalampag sa lumobong student suicide

Labis na ikinaalarma ng mga kongresista ang lumobong kaso ng suicide o pagpapakamatay ng mga estudyante.

Dahilan upang ihain ng apat na kongresista mula sa Bicol ang House Bill (HB) 2895 o ang Suicide Prevention Act.

Layon ng panukala na bumuo ang Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED) and Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ng Interragency Task Force on Student Suicides para bumalangkas at magpatupad ng ‘early intervention and prevention programs’ upang tugunan ang nakakaalarmang paglobo ng student suicide cases.

Naniniwala si CamSur Cong. LRay Villafuerte, na kailangan kumilos ang pamahalaan sa pamamagitan ng DepEd, CHED at TESDA upang mapigilan at matugunan ang paglobo ng kaso ng pagpapakamatay na sinasabing isa sa mga dahilan ay ang mga nangyaring lockdown dala ng mahigit dalawang taong pandemic bukod pa sa pagtaas ng digitalization na kung saan maraming kabataan ay nagbibiktima ng cyber bullying at nagbibigay ito ng emotional at psychological problems na nauuwi sa pagpapakamatay. (Eralyn Prado/Billy Begas)