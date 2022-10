Dedma sa kadiring komento: Hindi mali ang pagmamahal ko kay Vice – Ion Perez

Apat na taon na ang relasyon ng mag-asawang Vice Ganda at Ion Perez. At maituturing na isa sa solid na relasyon meron ngayon sa showbiz.

Kaya napakarami nilang fan na ang iba, sobrang passionate talaga at sinasabing silang dalawa ang source of inspiration at happiness nila.

Buong ningning na binati ni Ion sa kanyang Instagram account si Vice at sa maikling mensahe nito, napakamakahalugan nang sabihin niyang ang pagmamahal daw niya kay Vice ay walang rason para maging mali.

“Uulitin ko! Maraming rason ang tama para maging mali pero ang pagmamahal ko sayo walang rason para maging mali!!!

“Happy 4th anniversary asawa ko!”

Si Anne Curtis ang isa sa mga celebrity friend nina Vice at Ion na bumati rito na, “Happy anniversary you guys!!!”

Well, dedma nga si Ion sa mga kadiring komento ng mga fan, na hindi nga pabor sa relasyon ng beki sa lalake

Janno pinalagan pulis sa DOH

Hindi talaga napipigilan ang singer/komedyante na si Janno Gibbs kapag may mga opinyon ito, lalo na sa politika.

At mukhang sanay na rin naman si Janno at unbothered na rin sa mga basher. Pinag-uusapan ang pagkaka-appoint sa isang pulis bilang sa Department of Health.

Nag-post si Janno nang, “Breaking News!!! Bagong PNP Chief; Isang Doktor.”

At sinundan niya ng caption na, “Management Skillz.”

May nag-comment naman kay Janno na, “Bakit parang ‘di pede maging pulis ang doctor? Tanung lang lods ung presidente nga ng Ukraine komedyante lang di ba?”

Sinagot naman ito ni Janno na, “Dapat alam mo ‘yung mina-manage mo na sector. Pwede naman kung military doctor. Ang President taga desisyon lang. Pwede humingi ng tulong sa expersto.

“At saka ‘wag gawing lang ang komedyante.”