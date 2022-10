Chanelle Avaricio maangas simula sa ICTSI Pradera

DEHINS kinalawang si Chanelle Avaricio sa pagbabalik sa 9th Ladies Philippine Golf Tour 2022 10th at penultimate leg kahit lumiban sa nakaraang tatlong buwan, sinangkalan ang maangas na simula at katapusan para ibuslo ang five-under par 67 at tatlong palong abante kay amateur Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson sa siklab ng P1.25M ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Pradera Championship Martes ng hapon sa Lubao, Pampanga.

Ginamit ang pagpapaliban sa Ladies Professional Golf Association Q-School Stage II upang hasain ang kakayahan dito, niladlad ng dating Alabama State star ang pamatay na porma sa Pradera Verde layout kung saan siya kumbinsidong nagreyna noong Hunyo, sinalpak ang tigatlong birdie sa front at back kontrasa isang bogey sa ninth hole para sa 34-33.

“I hit a number of good iron shots that set up short birdie putts,” lahad ng nagmayagpag din sa Hallow Ridge at Caliraya Springs sa taong ito sa mga binirdie sa pang-4, 5, 8, 10, 16 at 18 butas. “I’ll just try to put myself in position and not to be aggressive. But it will depend on the pin placements tomorrow (ngayon).

Humihinga sa batok niya si Singson na may 70 at umaasang sasandalan ito para masundan ang panalo sa Splendido Taal noong Mayo laban kay Avaricio at iba pang pros, habang salo sa tersera sina Sunshine Baraquiel at harmie Nicole Constantino na may tig-71 sa event na pinatatakbo ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. (Ramil Cruz)