‘Binansagang Higop King’ Joshua Garcia super laplap kay Janella Salvador

‘Higop King’ nga ang tawag ngayon kay Joshua Garcia, dahil na rin sa matinding laban nila ni Janella Salvador sa ‘Darna’, ha!

Yes, napasabak sa matinding laban ang karakter ni Joshua na si Brian, sa karakter ni Janella na si Regina (na nagiging Valentina).

Pero, hindi laban na nagkakasakitan, dahil laban na super enjoy ang mga manonood, lalo na ang mga nagpapantasya na magkakatuluyan off camera ang dalawa. Hehehehe!

Makikita nga ang eksena nina Joshua at Janella sa Instagram, Twitter, Facebook, na kung saan ay nginasab, nilaplap, hinigop nang husto ni Joshua ang mga labi ni Janella, ha!

At game na game naman si Janella, dahil talagang kumapit pa siya sa braso ni Joshua.

Agad-agad ngang nag-trending sina Joshua at Janella (#JoshNella) sa Twitter, dahil na rin sa reaksiyon ng mga netizen.

Heto nga ang chika nila:

“The first lips to lips scene of JoshNella. Unexpected”

“Hindi kami makahinga sa laplapan ng JoshNella. Parang mukbang scene na lafang kung lafang.”

“Mukbang after mukbang ang ginawa ng JoshNella. Matapos lumafang, sila naman ang naglafangan.”

“Ano yan? Bakit may higupan na ng mga nguso? Hahahaha.”

“Ano kaya ang reaction ni Maja Salvador, ang presidente ng JoshNella love team?”

“Wait, sandali lang naman! Grabe namang halikan `yan!”

For sure, dahil pumatok ito sa mga netizen, mas maraming mukbang scene, este, kissing scene, ang gagawin nina Janella at Joshua! (Rb Sermino)