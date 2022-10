Anyare UST, FEU, EAC?

GOOD day mga ka-Abante at ka-Talakers. Maraming netizens ang nagtataka sa inilalaro ng UST, FEU at EAC Generals nitong eliminations ng UAAP at NCAA.

Malakas ang build up nitong mga team during offseason, very impressive, especially EAC Generals na nag-champion pa sila sa preseason.

Tatlong bagay naman ang nakikita kong kulang sa bawat koponan.

Kung sa Uste ni coach Bal David ang pag-uusapan, siyempre hindi pa kabisado ni Bal ang mga laro ng players, second matagal nawala si Bal sa larangan ng coaching.

Ang huli ni coach Bal na team ay Fern-C pa sa D-League pagkaraan ng halos 10 years, panghuli, materyales, madaming nawala na “quality players” sa UST. ‘Yung mga beterano na humusay sa ibang team at ibang liga.

Sa EAC Generals, kung suporta lang ng management ang pag-uusapan, kumpleto itong koponan na ito. Break lang talaga ang hinanap ng team, team effort at consistency.

Ang FEU Tamaraws, solid parati ang lineup at sistema ng tropa ni coach Olsen Racela. Solid ang coaching staff ni coach Olsen.

Ano kulang ng team? Bakit hindi na maibalik ang dating astig at tibay sa laban ng FEU boys?

Sistema, hanggang ngayon may halong lito pa rin ang Team FEU, bago tinanggap ni coach Olsen ang trabaho, matagal itinakbo ang “dribble drive system” ng kapatid na si coach Nash Racela.

Si coach Olsen naman ay bihasa sa deliberate type of system tulad ng “triangle system”, sa itsura ng laro ng FEU, half and half ang galawan ng team, mestiso kumbaga. Sana maka-adjust agad ang players sa laban kung ito nangngarap pang pumasok sa UAAP Final Four.

Paparating na ang second round ng mga UAAP at NCAA, sana makabawi kayo para sa mga netizen at millenials na sumusubaybay sa bawat laban ninyo.