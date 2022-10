Antigen test na lang! Walang COVID bakuna puwede na sa ‘Pinas – DOT

Makakapasok na sa Pilipinas ang mga dayuhan kahit hindi bakunado ng anti-COVID vaccine.

Ito ang inihayag ni Department of Tourism (DOT) Secretary Christina Frasco sa press briefing sa Malacañang nitong Martes matapos ang ipinatawag na Cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’Marcos Jr.

Sinabi ni Frasco na tinalakay sa kanilang pulong ang mga gagawing pagluluwag sa umiiral na travel restrictions sa bansa dahil sa COVID-19.

Makakapasok na aniya sa bansa ang mga dayuhan kahit hindi bakunado basta magpakita lamang ng resulta ng antigen test 24 oras bago bumiyahe papuntang Pilipinas o kaya ay mag-antigen test pagdating sa bansa.

Inalis na rin aniya ang requirement sa RT-PCR test bago umalis ng bansa.

“As far as unvaccinated foreigners are concerned, they would be allowed entry into the Phi­lippines with only the requirement of presenting an antigen test 24 hours taken before the departure or an option of taking an antigen test upon arrival in the Philippines,” ani Frasco.

Para naman sa ipapatupad na eArrival Card sa November 1, 2022, sinabi ng kalihim na maglalagay ng special lanes ang Department of Health at Bureau of Quarantine sa mga paliparan para mag-fill up ang mga pasaherong hindi nakapag-fill up ng kanilang eArrical Card bago bumiyahe papunta sa Pilipinas.

Binigyang-diin ni Frasco na ang hakbang na ito ng Marcos administration ay upang ipaalam sa buong mundo na bukas na ang Pilipinas na tumanggap ng mga turista at mga mamumuhunan upang makabawi at makabangon ang bansa sa pagkakalugmok ng ekonomiya dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic.

“We are optomistic that all these restrictions being lifted by the Marcos administration can only redound to the benefit of the lives of millions of Filipinos that serve to benefit as well from the invigoration of the tourism industry,” dagdag ni Frasco. (Aileen Taliping)