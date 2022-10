Alex Eala swak sa Poitiers meet

SWAK muli ang 2022 US Open Juniors singles champion na si Alexandra “Alex” Eala sa main draw matapos biguin ang nakasagupang home

bet na si Diana Martynov, 6-1, 6-2, sa ikalawang round ng qualifying sa W80 Poitiers International Tennis Federation (ITF) tournament nitong Lunes sa France.

Muling ipinamalas ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academey scholar na si Eala ang mahuhusay nitong ground strokes at pagiging agresibo sa laro upang dominahin ang 21-anyos na naging ITF ranked No. 13 at WTA 870 na si Martynov sa pasilidad ng Comite Departemental De Tennis De La Venne.

Sunod na makakalaban ng 31st Hanoi SEA Games triple bronze medalist at WTA ranked No. 248 na si Eala ang isa pang Frenchwoman na dalawang beses dito tumalo na si 26-anyos at WTA ranked 167 Jessika Ponchet.

Tinalo ni Ponchet si Eala sa semifinals ng W60 Vitoria-Gasteiz at sa ikalawang round ng W25+H Palma del Rio.

Hangad ni Eala ang kanyang ikatlong pro title sa $80,000 na torneo na kinabibilangan ng Top 100 sa Women’s Tennis Association (WTA) rankings tulad nina Diane Parry ng France (No. 65), Tatjana Maria ng Germany (No. 69), Jaqueline Adina Cristian ng Romania ( No. 82), Xinyu Wang ng China (No. 88), Marketa Vondrousova ng Czech Republic at Clara Tauson ng Denmark (No. 94).

Si Eala, na nagwagi sa W15 Manacor sa Spain noong 2021 at sa W25 Chiang Rai sa Thailand sa unang bahagi ng taong ito, ay magmumula sa second round performance sa W80 Hamburg sa Germany. (Lito Oredo)