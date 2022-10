Ai-Ai ‘babalikan’ ang ex-dyowa sa LA

Alam mo, Dondon (my dear editor), nang tanungin ko si Tom Rodriguez tungkol sa concert series ni Ai-Ai delas Alas sa Amerika na unang napabalitang gagawin niya bilang special guest, parang hindi naman sure na ‘yon dahil next year nga ay balitang uuwi na ang Kapuso actor sa ‘Pinas.

Anyway, may nakita kaming bagong show na gagawin si Ai-Ai sa Los Angeles, actually, sa Bellflower, California on January 21, 2023, ang ‘Ang Dating Kami’.

Interesting ang comedy show na ‘yon na twice gagawin ni Ai-Ai sa isang araw (3:00pm at 8:00pm) dahil kasama niya roon ang ex niyang si Miguel Vera.

So, kaya ‘Ang Dating Kami’ ang title noon ay dahil dati nga namang magkarelasyon sina Ai-Ai at Miguel, ‘noh?!

Sa narinig naming feedback bago kami umalis ng LA, marami ang gustong manood ng comedy show na ‘yon nina Ai-Ai at Miguel.

Feeling ko lang, puwede nilang ilibot ‘yon around America at mukhang magki-click naman.

In fairness to Ai-Ai, nang napanood namin siya sa Carson para sa ‘Philippine Fashion & Cultural Expo LA’ noong October 16, ang galing-galing niya at mabili pa rin sa Fil-Am community ang mga pakuwela niya, kaya in na in pa rin ang tinaguriang Comedy Concert Queen at puwede nga nilang ilibot ang show na ‘yon around America.

I’m sure, mas magiging kuwela ang show na ‘yon lalo na at marami silang mga personal na bagay na puwedeng i-inject doon dahil nga sa mga pinagdaanan ng kanilang relasyon noon, huh!

Bongga!

‘KilaboTitos’ nina Ian, Ogie mabenta sa mga misis

Excited ang mga fan nina Ogie Alcasid at Ian Veneracion na mapanood sila on Friday sa ‘KilaboTitos’ show na gaganapin sa Newport Performing Arts Theater.

In fairness, mabili ang mga ticket sa mga misis, ha!

Knowing Ogie and Ian, sobrang excited din sila sa ‘KilaboTitos’ show nila dahil masaya sila kapag magkasamang nagpe-perform.

Ang ganda rin kasi ng friendship nila, kaya nakaka-feel good na panoorin sina Ogie at Ian na nagpe-perform.

‘Di ba, Dondon, ang saya kapag magkasama ang dalawa?!

‘Yun na!