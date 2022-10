10-anyos Nika Nicolas hanep sa PCAP Chess

PINANGUNAHAN ng batang si Nika Juris Nicolas ang Pasig City Grassroots Knights para gibain ang Surigao Fianchetto Checkmates, 11.5-9.5 sa 3rd Conference ng Professional Chess Association of the Philippines online chess tournament na nilaro sa chess.com nitong Sabado.

Pinisak ni 10-year-old Nicolas si Mariel Batulan Romero sa 63 moves ng Slav Defense.

“Surigao is a strong team. We were just lucky for beating them tonight. It was indeed a tight match,” sabi ni coach Franco Camillo.

Kasama din sa nagselyo ng panalo sa Pasig na suportado ni Mayor Vico Sotto sina Andrew James Toledo at Summer Justine Oncita.

Panalo si Toledo, 13, kay Johnnel Balquin, habang angat ang 12-anyos na si Oncita kay Antonio Chavez Jr.

Tabla naman si Aron Joshue Toledo laban kay FIDE Master Vince Alaan.

Napalaban nang husto at nagbigay ng puntos sa Surigao sina John Ranel Morazo, Cyril Ortega at Joselito Serna matapos makaungos kina Gabriel Ryan Paradero, FIDE Master Rudy Ibanez at Steve Zacky Bolico, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)