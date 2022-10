Yuka Saso paldo ng halos P3M sa BMW Ladies Championship

SA likod ng eagle sa pang-15 butas at tatlong birdie sa 2-4-7 holes kontra sa double-bogey sa 12th, nagkasya sa closing three-under par 69 pa-11 under 277 si Yuka Saso ng Japan upang tablahan sa pangwalong puwesto si Linn Grant ng Sweden.

Kaugnay ito sa wakas ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 Leg 29 $2M (P117.8M) 3rd BMW Ladies Championship sa Oak valley Country Club sa North Carolina nitong Sabado na rito’y nabiyayaan ang dalawang par buster ng tig-$47,189 (P2.7M).

Nagreyna si Korean-born New Zealand pro Lydia Ko sa 65-267 kalakip ang $300K (P17.6M) sa apat na palong panalo laban kay home bet Andrea Lee (69) na may $183,381 (P10.7M).

Salo sa pangatlo ang dalawang Koreanang sina Hye-Jin Choi (68) at Hyo Joo Kim (68) at American Lilia Vu (69) sa 272 para sa $106,256 (P6.2M) bawat isa.

Sunod kay Fil-Japanese at ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro Saso ang LPGA Tour Leg 30 $2M (P117.8M) 49th Japan Toto Classic sa Seta Golf Club-North Course sa Shiga, Japan sa Nobyembre 3-6. (Ramil Cruz)