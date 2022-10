Singsing nilantad: Ruru, Bianca nangangamoy kasalan na

Naku, ang dami ngang nagko-congratulate sa Kapuso sweethearts na sina Bianca Umali at Ruru Madrid. Habang ang iba, nagtataka at nagtatanong.

Sabi ni Mylene Dizon, “Huy ano yan?”

“Engagement na ba ‘to?”

“May kasalan na bang magaganap?”

Habang ang iba naman tulad ni Ken Chan, nag-comment na, “Nakaka-happy kayong dalawa.”

“Aba aba! Congrats!” ang sabi ni Kuya Kim Atienza.

Paano naman, halos sabay na nag-post sina Bianca at Ruru sa kanilang individual Instagram accounts ng mga paandar na may caption na, “I found the right one” si Bianca at ang picture na pinost ay magkahawak-kamay sila na focus ang singsing niya.

Si Ruru naman, same caption ni Bianca at ang picture na ipinost naman nito, ‘yung nakatalikod si Bianca at obviously, kuha noong nasa South Korea sila.

Kahit wala pang paliwanag ang dalawa sa parehong IG post nila, tingin namin ay hindi pa ito engagement at lalong hindi pa engagement ring ang suot ni Bianca.

Knowing Ruru, kung desidido na itong mag-propose, siguradong may paandar ito ng bongga. Either, they’re just too in-love with each other at napag-usapan na mag-post ng feelings nila or may soon-to-be project ang dalawa na may konek sa finding the right one.

Iwa Moto mas bonggang Valentina kesa Janella Salvador

Nagbalik-tanaw si Iwa Moto sa Valentina days niya noon sa Darna na si Marian Rivera. Bilang uso raw ngayon dahil nga sa ongoing Darna pa rin ng ABS-CBN at kunsaan, si Janella Salvador naman ang gumaganap.

Ayon kay Iwa, “bilang usong-uso si Darna ngayon at si Valentina. And I’m not gonna compare my Darna days or other Darna from the past, I believe that lahat ng Darna at Valentina, they’re doing a great job para sa akin. Walaking makikialam, okay?”

At napa-throwback nga ito sa panahon na nag-Valentina siya. At bongga si Iwa dahil ang mga snakes na ginamit daw niya ay mga totoong ahas talaga.

“Half of them are real snakes.”

At ang pinaka-bongga, totoong Cobra raw ang ka-eksena niya. Nagalit pa raw ang Cobra pero dahil take na, kinailangan niyang umarte na lang.

“Buti na lang hindi ako takot sa snakes. Pero I was talking to a cobra! Literal na cobra! The mere fact na poisonous ‘yon and stuff like that, got me really scared.”

At ang pinaka-hindi raw niya makakalimutan ay ang death scene niya kunsaan, umuulan pa at pinahiga siya sa hinukay na lupa. “I can’t remember how many snakes there was. There was a big giant python. Umuulan pa no’n, patay-patayan ang Lola niyo. Ang bigat-bigat! Umulan pa, ang malas! Pero, ang bongga ng eksena.”

Ang intense! Naku, dahil sa pa-throwback ni Iwa na ‘to, mukhang dapat na maging challenge sa Darna ngayon at kay Janella kung paano mahihigitan ang intensity na nagawang ito ni Iwa ha.

Sahara Cruz, Nash Mendoza waging ‘darling of the press’

Masaya at the same time, controversial din ang naging press presentation ng Cosmo Manila King & Queen 2022.

Isa sa naging highlight ng press presentation ang pagpili ng ‘Darling of the Press’ among the male & female contestants. At dahil mga naka-swimsuit ang mga contestants, nakakaaliw ang mga comment ng ilang netizens sa ilang video na lumabas.

Napapa- “sana all” ang mga ito dahil ang naging mechanics sa pagpili, pupuntahan ng mga press ang mapipili nilang contestant, one male at one female at didikitan ng sticker ang hubad na katawan ng mga ito.

Ang nagwagi na Darling of the Press ay sina Nash Mendoza at Sahara Cruz. Na may premyo na agad-agad na P20,000 cash.

Sa November 5 naman na magaganap ang coronation night sa SM Skydome North Edsa at dito na magkakaalaman kung sino sa mga official candidates na sina Jane Usison, Khat Gonzales, Claire Ramos, Sahara Cruz, Ver Johansson, Aya Valdez, Jannah Garcia, Milka Gonzales, Anita Gomez, Arianne Villareal, Jasmine Benignon Castro, Airah Graciela, Dimpol Ortega, Mae Burgos, Neah Cassandra Aguilar, Morena Carlos at Deberly Bangcore ang tatanghalin Cosmo Manila Queen.

Sa mga official male candidates naman, magkakaalaman na rin sino kina Hawkin Madrid, Paul Jiggs Venturero, David Soledad, Christian Villarin, Nash Mendoza, Aaron Moreno, John Zafe, Simon Abrenica, Hanz Vergara, Jovy Angel, Ivan Bonifacio, Ronie Palermo, Cut del Rosario, RJ Absalud at Allen Ong Manila ang magiging King of Cosmo Manila 2022.

Ang event organizer at producer ng pageant ay si Marc Cubales na naniniwalang ang pagbabalik niya ng sexy pageant competition ay para makatulong at makapagbigay say ana rin sa mga agent at models.

Ang tickets para sa coronation night ay available sa SM Ticketnets at magsisilbing hosts sina Michael Bristol, Joy Barcoma at John Nite. Special guests naman sina Kris Lawrence, Paul Salas, Sexbomb New Gen at Batang Mama.