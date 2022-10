Sharon, Gabby kinasasabikan sa Australia

Exciting lang dahil parehong nasa Sydney, Australia ang parents ni KC Concepcion na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Si Gabby ay hanggang bukas sa Sydney at pa-Brisbane na siya for a show. Si Sharon naman ay may ‘Love, Sharon’ Australia Tour 2022 at galing na siya sa Perth.

Si Gabby katatapos lang ng ‘Passion & Fashion 2022’ ng Mrs. Universe-Australia ni Ms. Marites Novis noong Friday. Nakasama niya sa event na ‘yon sina Ruffa Gutierrez at Raymond Gutierrez.

Noong Sunday naman umalis ang mag-iinang Annabelle Rama, Ruffa at Mond sa Sydney pabalik ng ‘Pinas at naiwan pa si Gabby roon kasama ang former handler niya na si Therese Ramos.

Nang tanungin namin last Sunday si Therese, ikinuwentong hindi sila magkasama ni Gabby dahil sinundo ng former classmate ang Kapuso actor at namasyal daw.

Magkaroon kaya ng chance na magkita sina Sharon at Gabby sa Sydney since friends na naman sila?

Pero iba ang producers ng concert ng Megastar at si Marites naman ang producer ng naging event ni Gabby sa lugar na ‘yon, so, baka malabo ‘yon.

Anyway, si Sharon naman, reunited na sa mister niyang si Francis ‘Kiko’ Pangilinan at sa kanilang mga anak na sumunod sa kanya sa Sydney, kaya magiging busy rin naman siguro ang Megastar with her family.

Anyway, si Gabby naman, magtatagal pa sa Australia. Aabutin pa siya ng birthday niya. On November 4, nasa Melbourne siya for a show at the next day nga ang birthday niya.

Ang chika sa amin, may pa-yacht party for Gabby ang mga producer ng kanyang Melbourne show para i-celebrate nila ang kanyangh 58th birthday.

Ang bongga!

Ian Veneracion puring-puri ng grupo ni Ogie Alcasid

Ang bongga ng promotions ng ‘One Good Day’ action series ni Ian Veneracion na magsisimulang mag-streaming on November 14 sa Prime Video Philippines.

Bongga rin ang support niya roon like Joel Torre, Andrea Torres and Aljur Abrenica.

In fairness, gustung-gusto ni Ian ang project na ‘yon dahil nga action ‘yon.

Nang ipa-presscon siya ni Ogie Alcasid at A-Team na namamahala ng kanyang career ngayon, nabanggit ni Ian ang tungkol sa project na ‘yon at excited siya.

That time, hindi pa nabanggit na ipalalabas ‘yon sa Prime Video Philippines.

Anyway, dahil si Ogie at ang A-Team ang namamahala na sa career ni Ian, todo-suporta sila sa pagpo-promote ng ‘One Good Day’.

In fairness, sa tuwing nakakachikahan namin ang mga taga-A-Team, sobrang puring-puri nila ang kabaitan ni Ian. Ang gaan daw katrabaho ng actor-singer.

Bongga!

META: Hindi biro ang narating ni Ian Veneracion sa showbiz, na ngayon ay nasa ika-40 taon na bilang artista, ha! Marespeto, mabait, magaan katrabaho kasi si Ian, at sana ay tularan siya ng mga baguhang artista, ha!