‘Sarhento Aguas’ kaladkad PNP, NCRPO sa koleksyon ng tongpats

Pinaiimbestigahan ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin sa National Capital Region Police Office (NCRPO) ang isang miyembro ng Southern Police District (SPD) na kumakaladkad umano sa pangalan ng mga opisyal ng pulisya para kumolekta ng protection money mula sa mga iligalista.

Ayon sa ulat, ginagamit ng isang ‘Sarhento Aguas’ ang pangalan nina Azurin, NCRPO director BGen. Jonnel Estomo at SPD director Col. Kirby John Kraft para umikot at manghingi ng protection money sa mga sugalan at club sa iba’t ibang bahagi ng bansa sa pangakong hindi mapeperwisyo ang kanilang operasyon.

Sa idinaos kamakailan na programa ng NCRPO para sa Kapulisan, Simbahan at Pamayanan (KASIMBAYANAN), iginiit ni NCRPO Deputy Regional Director for Administration PBGen. Jose Santiago Hidalgo Jr. na hindi nila kukunsintihin ang sinumang pulis na sisirain ang imahe ng pulisya, partikular ang mga sangkot sa ilegal na droga, sugalan at iba pang ilegal na gawain.

Nauna na ring nagbabala si Azurin na yari sa kanya at masasampulan ng one strike policy ang sinumang opisyal na may operasyon ng ilegal na sugal at iba pang ilegal na gawain sa kanilang mga nasasakupan.

Dahil dito, nais ni Azurin na paimbestigahan nina Estomo at Kraft ang nasabing ‘Sarhento Aguas’ na isa umanong beteranong kolektor ng ilang heneral sa Camp Crame at Metro Manila gamit ang kanilang mga pangalan.