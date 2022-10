Sailboat na mas mura pa sa iPhone?

Kung walang gagawin ngayon long weekend ng 29-31 Oktubre, gawa na lang tayo ng sailboat at mag-aral ng ‘sailing’.

Bukod sa pagiging Olympic sports, maganda ring libangan ang sailing. Dahil walang makina, tanging hampas ng tubig at ihip ng hangin ang maririnig na siya namang nakakakalma.

Nasa DNA ng bawat Pinoy ang paglalayag. Hindi ba’t nakarating ang ating mga ninuno sa Pilipinas gamit ang bangkang de layag?

Yun nga lang, nasa isip natin na mabigat sa bulsa ang libangang eto.

Taliwas diyan ang gustong patunayan ng Philippine Home Boatbuilders Yacht Club (PHBYC). Sila ang grupo ng mga mahilig sa gumawa ng kahit anong-klase ng bangka.

Sa darating na Sabado, Linggo at Lunes, magkakaroon ang PHBYC ng isa pang Family Boatbuilding Weekend (FBW) na gaganapin sa Taal Lake Yacht Club (Talisay). Sampung (10) sailboat ang nakalatag na buuin sa loob ng tatlong araw ng mga team na binubuo ng mag-pamilya, kamag-anak o kabarkada.

Hindi problema kung walang sapat na karanasan at gamit sa pagbuo ng bangka. Ang mga materyales ay inihanda na noong pang isang linggo. Naka-alalay naman ang mga boatbuilders ng TLYC at PHBYC para tumulong.

Sa pamamagitan ng FBW, ang sinumang interesado ay matututong gumawa ng bangka nang hindi mabigat sa bulsa.

Ang disenyo ng sailboat ay ang Oz Goose, isang ispesyal na bangka na disenyo ni Michael Storer, boat designer at boatbuilder mula sa Australia na ngayon ay nakabase sa Malvar, Batangas.

Ang Oz Goose ay simple lang pero kayang maglulan ng hanggang apat (4) na tao, pero pinakamaganda ang takbo kung 1-2 lang ang sakay. Mabilis at matatag eto; hindi madaling tumaob. Kung sakaling tumaob, napakadaling itayo ulit ng isang tao na walang gaanong tubig sa loob ng bangka.

Alam ba ninyo kung magkano ang isang Oz Goose sailboat kit?

Sakto lang sa P60,000 mas mura pa kesa sa bagong iPhone. Kasama na ang lahat ng kailangang materyales para sa ang isang bangka: pre-cut na plywood at kahoy, pako, turnilyo, pandikit, lubid at layag na gawa ng Hyde Sails, isang primera klaseng layag na sikat sa buong mundo.

Sa gabay ng mga boatbuilder, napakadaling gawin ang bangka ng isang team ng 3-5 katao sa loob ng tatlong araw. Mag-uumpisa ang trabaho sa Sabado, at sa Lunes ay handa nang ilusong ang sailboat.

Habang ginagawa ang mga bangka, nakaantabay ang mga instructor ng TLYC. Magtuturo sila ng isang miyembro ng team kung paano ikabit ang layag at timon; ituturo rin ang basic sailing kung papaano patakbuhin ang Oz Goose. Kaya pagkabuo ng bangka, enjoy na ang pamilya o barkada sa tubig sakay ng bagong Oz Goose.

Kung kayo po ay interesado, punta po kayo sa Taal Lake Yacht Club diyan sa Talisay, Batangas. Ilang minuto lang mula sa Tagaytay. May available pang kit na naghihintay sa inyo at inyong grupo. Hanapin ninyo ni G. Roy Espiritu ng PHBYC o si Michael Storer mismo.

O’ kung gusto lang ninyo makita ang paggawa ng sailboat, pasyal po kayo, lalo kung nandiyan na rin lang kayo sa lugar. Kapag sinusuwerte, baka may team na magsasama sa inyo. Malay ninyo.