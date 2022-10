PBBM hinamon! Mga BuCor exec i-lifestyle check

Umapela si ACT-Teachers party-list Rep. France Castro sa Malacañang na katigan ang naging panawagan ng nasawing boradcaster na Percival Mabasa para isailalim sa lifestyle check ang mga nakaraan at kasalukuyang opisyal ng Bureau of Corrections (BuCor).

Naniniwala ang lady solon na malalim ang pinag-ugatan ng pagpaslang kay Mabasa at isa rito ay ang mga nasagasaan nito sa kanyang pa-nawagan para isailialim sa lifestyle check ang BuCor officials at ilang makapangyarihan sa loob ng kulungan.

“It would be prudent if authorities would follow Percy’s tip of conducting a lifestyle check of past and present BuCor officials if they are indeed li-ving within their means or have dipped their fingers in the illegal activities inside,” ayon kay Castro.

Kasabay nito, umaasa ang kongresista na maisagawa pa rin ang independent autopsy sa sinasabing ‘middleman’ at makakuha pa ng ebidensya kung paano ito pinatay. (Eralyn Prado/Billy Begas)