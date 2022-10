Paulo Avelino markado sa puso ni Maricel Soriano

Grabe pala ang lakas ng tama ni Maricel Soriano kay Paulo Avelino, ha!

Lakas tama in the sense na maganda kasi ang naitanim ni Paulo kay Maricel noong nagsama sila noon.

Imagine, nag-’yes’ agad si Maricel sa bagong Kapamilya teleserye (Linlang) nang malaman niyang makakasama niya sa cast si Paulo.

Sa bagong video na inilabas ng ABS-CBN para sa “Linlang,” kinuwento ng Diamond Star na tinanggap niya agad ang proyekto kahit hindi pa niya alam kung ano ang magiging role niya o kung saan iikot ang kuwento.

“Ang una kong tanong, ‘sinong bida dito?’ Sabi nila, si Paulo. ‘Ay, gusto ko ‘yon, okay. Pakinggan ko na kung anong gagawin natin, anong role. Ganun lang,” chika ng aktres.

Matatandaang nagkasama sina Maricel at Paulo sa “The General’s Daughter” noon kaya todo papuri si Maricel kay Paulo bilang aktor.

“Kasi nakatrabaho ko na si Paulo and he’s very professional. Ang galing, galing kasi nitong batang ‘to eh,” sey niya.

Nagpasalamat din si Marya sa head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Endrinal dahil malaking proyekto ang ibinigay sa kanya para sa kanyang TV comeback.

“Ang ganda ng istorya, ang daming twists. Kailangan on your toes tayo dito. Love talaga ako ni Deo, hindi niya ako nakakalimutan. Thank you very much for remembering me,” sabi niya.

Samantala, excited na rin si Paulo sa bago niyang show at chinika pa niya na kailangan pa niyang magbago ng katawan para sa kanyang role. Hindi niya sinabi kung kailangan ba niyang magpa-super fit hot body or kung maggi-gain ba siya ng weight so isa ‘yun sa mga kaabang-abang.

“Nagulat ako na ganito ‘yung konsepto ng TV show na gagawin… May physical aspect na kailangan gampanan sa role na ito na medyo drastic. So isa ‘yun sa mga kakaiba at magiging challenge,” patikim ni Pau.

Kasama rin nila sa “Linlang” sina Kim Chiu, JM De Guzman, Ruby Ruiz, Jaime Fabregas, Raymond Bagatsing, Heaven Peralejo, Vance Larena, Adrian Lindayag, Race Matias, Anji Salvacion, at Kice. (Rb Sermino)