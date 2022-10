Pangasinan LGU may premyo sa gagamit ng eco-bag

Kung iisipin mo na sa pagtatrabaho o ‘di kaya ay sa basura ka lang magkakapera, pwes, hindi mo pa nakakarating sa Pangasinan. Ang mga gumamit kasi ng eco-bag sa isang bayan dito, nagkapera dahil lang sa pagdadala o paggamit ng eco-bag sa palengke! O ‘di ba?! Nakatulong ka na sa kalikasan, nakakuha ka pa ng premyo!

Ang programa raw na ito ay isa sa mga gawain ng lokal na pamahalaan ng Asingan, Pangasinan para pasalamatan ang mga sumusunod sa mga ordinansa ng LGU hinggil sa pagbabawal ng paggamit ng single-use plastic.

Panghihikayat din umano ang naturang programa para gumamit ang mga tao ng eco-bag at maging parte ng solusyon laban sa lumalalang problema sa basura.

Bukod sa pamimigay ng pera sa mga gumagamit ng eco-bag at makatulong sa kalikasan, nakakatulong din ang mga mamamayan sa bayan sa mga persons with disability (PWD) dahil nagbibigay rin ng libreng eco-bag ang LGU na tinahi at ginawa naman ng mga PWDs. Dahil dito, may karagdagang kita ang mga PWD, may tulong pa sa paglilinis ng basura!

Ang mga eco-bag ay parte rin ng ecowaste management program kung saan nag-iipon ng mga materyales na maaaring gawing bag tulad ng sako at katsa na siya namang tatahiin para maging bag at magamit ng mga mamamayan sa pamimili nang matagalan. (MJ Osinsao)