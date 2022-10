MILF commander tsinugi sa loob ng haybol

Patay ang isang commander ng Moro National Liberation Front (MNLF) matapos itong ratratin ng kalalakihang nakasuot ng ski mask sa loob ng kanyang bahay sa bayan ng Midsayap sa Cotabato nitong Linggo.

Dead on the spot ang biktimang si Jordan Tayuan alyas ‘Kumander Jordan’ ng MNLF-Misuari faction at residente ng Purok Uno Barangay Bual Sur Midsayap, Cotabato.

Ayon kay Midsayap Chief of Police Lieutenant Colonel Rolly Oranzaf, nanonood sa telebisyon ang biktima nang biglang pumasok ang mga suspek at sabay-sabay na nirapido ito bandang alas-sais ng gabi.

Matapos ang krimen, mabilis na tumakas ang mga suspek sakay ng itim na mini van patungo sa direksyon ng Datu Piang Maguindanao Del Sur.

Nakuha sa lugar ang mga basyo ng kalibre. 45 at M16 Armalite rifle. Hinala ng mga awtoridad na rido o clan war ang motibo sa krimen. (Edwin Balasa)