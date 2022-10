Masungi Georeserve virtual field trip wagi ng Asia award

Isang tagumpay para sa mga tagapagtaguyod ng forest conversation and education sa bansa ang pagkakasungkit ng Masungi 360° project ng Masungi Georeserve Foundation sa Baras, Rizal, ng Bett Asia Award sa ilalim ng Sustainability Initiative category ng nasabing award-giving body.

Kauna-unahang virtual field trip platform ng Pilipinas ang Masungi 360° project ng Masungi Georeserve, na layuning makapagbigay ng platform sa mga batang conservationist ngayong panahon ng pandemya.

Ginanap ang nasabing parangal noong October 11 sa Bangkok, Thailand. Layunin ng award-giving body na kilalanin ang mga institusyong nagtataguyod ng educational technology o EdTech sa mga institusyon sa Asia-Pacific region.

Sa pamamagitan nga ng Masungi 360° ay naging abot-kamay pa rin ng mga kabataan ang pagkatuto sa forest conservation sa nasabing site ng Masungi Georeserve. Isang virtual immersion experience sa protected area ng Masungi, kahit ang mga estudyante’y nasa bahay lamang o eskwelahan.

“When the pandemic started, students could no longer go out and experience nature as part of the learning experience. We tried to bridge that gap through Masungi 360°, offering real-life stories from the ground and curated by experts and conservation practitioners,” mensahe ni Bianca Meer, project manager ng Masungi 360°.

Halos 3,300 ‘junior rangers’ mula sa 16 na iba’t ibang mga paaralan sa bansa ang napagtapos na ng programang Masungi 360°, simula nung launch nito noong 2021.

Sa pamamagitan ng ganitong teknolohiya sa edukasyon, ay nailapit ang forest conversation sa mga estudyante ngayon panahon ng pandemya. Mayroon itong mga virtual learning trails na kinunan ng 360-degree video. Para ka na ring nasa mismong Masungi site, virtually.

Mayroong tinatawag na Discovery, Legacy at Beyond Masungi trails. Sa Beyond Masungi trail ay mararanasan ang isang virtual immersion kasama ang mga rural at indigenous communities sa nasabing protected site. (Chris Jovillanos De Luna)