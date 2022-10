Margielyn Didal walastik sa Exposure Skate 2022

DINAGDAGAN ni 2018 Asian Games gold medalist Margielyn Didal ang kanyang dumaraming tropeo matapos angkinin ang korona sa Open-Street Park category ng Exposure Skate 2022 sa San Diego, California.

Inihayag mismo ng SkatePilipinas ang panibagong tagumpay ng Cebuana na multi-medalist sa Southeast Asian Games na si Didal na kabilang sa eksklusibong grupo ng mga mahuhusay na skateboarders na nag-iikot sa mga lugar ng Amerika upang palawakin ang sport na skateboarding.

“We would like to greet everybody a happy Monday by letting you know that Team SkatePilipinas very own Margielyn Didal has just won 1st place for Open – Street at the Exposure Skate 2022 in San Diego. Daghang Salamat Margie!!,” post ng SkatePilipinas.

Ang taunang torneo ay nakatuon naman sa pagpapalaganap sa “Empowering Women, Trans and Non-Binary Individuals Through Skateboarding.” (Lito Oredo)