Mambabatas dumagit ng lady reporter

Napakahirap basahin ng galawan sa politika guys kaya iwas muna tayo sa mga usaping may kaugnayan sa bagay na yan at magmarites mode 101 uli tayo sa pag-umpisa ng ating linggo.

Bukod kasi sa katuwirang yan ay hindi ko talaga mapigilan na i-share sa inyo ang aking nalaman na katangian ng isang miyembro ng lehislatura na talagang namang kaidol-idol ang galawan pagdating sa pantitsiks.

Paano ba naman kasi, napakabilis daw talaga gumalaw ng mambabatas na ito at agad na nahaltak ang isang maganda at kaakit-akit na lady reporter na naatasang magcover sa isa sa kanyang mga out-of-town events.

Dumating daw sa venue ang reporter na nakasakay sa service vehicle ng kanyang upisina kasama ang coverage team para sa mga assignment sa labas ng Kamaynilaan.

Dumating naman daw na nakasakay sa chopper ang mambabatas.

Pagkatapos magsalita sa event ay idinaos na nga daw ang press conference at dito na nasimyatan ng mambabatas ang lady reporter at nang magkaroon nga ng pagkakataon ay agad na hinaklit sa bewang at sinabihan na “sa akin ka na sumabay pabalik sa Maynila.”

Bilang pagpapakita ng professionalism sa kanyang trabaho ay ngumiti na lamang daw ang lady reporter at nagsabi sa kanyang mga kasamahan na sa mambabatas na siya sasabay paluwas at magkita na lamang sila sa lugar na paglalapagan ng chopper.

Wala naman daw nagawa ang mga kasamahan ng lady reporter kundi sumang-ayon na lamang at panoorin ang unti-unting pag-ikot ng elesi ng chopper at sundan ng pagtingala habang ito ay marahang umaangat sa lupa.

Iba daw talaga ang rekord ng mambabatas kapag babae ang pag-uusapan dahil bukod sa naturang eksena ay napabalita din na pinormahan nito ang isang kasamahan.

Kung senador siya o kongresman ay hindi ko na sasabihin pero talagang napakatikas nitong pomorma at magsalita sa loob at labas ng plenaryo.

Sa kabilang panig, ang lady reporter ay napakatamis naman talagang ngumiti at kahit na sino ay mabibighani lalo na sa mga pagkakataong nasasabayan ito ng pamumungay ng mga mata.