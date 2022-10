Magkapatid natusta nang buhay sa birthday ng nanay

Trahedya at hindi selebrasyon ang dinaranas ngayon ng isang ina matapos na parehong matusta nang buhay sa sunog ang dalawa niyang anak sa mismong araw ng kanyang kaarawan kahapon sa Valenzuela City.

Mugto ang mga mata sa walang tigil na pag-iyak si Lennie Eucasio, nasa hustong gulang, dahil sa sabay na pagkawala ng kanyang mga anak na sina Jhenea Macey Eucasio, 9, at Cassy, 3, matapos makulong ang mga ito sa nagliliyab nilang bahay sa Urrutia St., Barangay Gen. T. De Leon bandang alas-otso ng umaga.

Ayon kay Bureau of Fire Protection (BFP) Valenzuela Fire Station chief F/Supt. Anamie Legaste, nagsimula ang apoy sa second floor ng bahay ni Marilien Manuel na kumalat sa katabing tahanan ng pamilya Eucasio.

Nataranta na umano ang mga nasunugan at hindi na nagawang iligtas pa ang mag-ate na iniwan sandali sa bahay ng kanilang ina. Inabot ng first alarm at idineklara itong fire out ng alas-8:44 ng umaga. Inaalam na dahilan ng sunog pati ang halaga ng mga nasirang ari-arian. (Orly Barcala)