Kim Chiu naloka, hindi kinaya problema sa negosyo

Kabubukas pa lang ng negosyo ni Kim Chiu, ang House Of Little Bunny Ph, bigla niyang itinigil agad ang pagbebenta sa website.

Ang dahilan parang na-tornado, na-tsunami ang mga bag ni Kim dahil naubos agad ito sa loob lamang ng isang linggo.

Nagtatalon sa tuwa si Kim at halos lumuwa ang puso niya sa kasiyahan dahil sa tagumpay ng kanyang bag retail business sa unang linggo pa lang matapos itong mailabas sa market.

Kasabay ng pagpu-post ni Kim sa Instagram ng journey niya sa pagbuo ng business hanggang sa pagdating ng mga box sa kanyang bahay, ibinalita niyang naubos agad ang kanyang mga item sa loob lamang ng isang linggo.

“No words, just thank you so much!!! One week we launched, considering the number of bags that we had-I still can’t believe @houseoflittlebunny.ph’s first collection is already sold out! Thank you!” sabi ni Kim.

Patuloy na mensahe ni Kim; “For now, @houseoflittlebunny.ph is closed in the meantime. We will be back next month November with more color choices, more sizes, and more designs too. See you again soon, bunnies!!!”

Lustre binansagang ‘tambok queen’

Pagdating sa resbak, palaban talaga si Nadine Lustre. Kaya hindi niya pinapalampas na sagutin angpatutsada ng iba na kesyo dugyot siya, o marumi ang balat.

Lait ni @wokegirlash kay Nadine, ““Gurl dumi at dry kasi ng balat mo kaya mukha kang matanda.”

“At least di kasing dumi ng ugali mo!” sagot ni Nadine.

Sa Intagram ay pinakita ni Nadine ang paggamit ng shower gel na nagpapakinis rng kanyang balat.

“No filter glow” #My body my rules!” sabi ni Nadine.

At siyempre, kitang-kita ang bakat ni Nadine, kaya may karapatan talaga siyang matawag na “Tambok Queen”.

Walang pakialam si Nadine kung pagnasaan man ng mga manyakol ang kanyang tambok, maipamukha lang ni

ya sa mga basher ang kanyang kaseksihan at paggamit ng beauty product.

Marc Cubales ginastusan Cosmo Manila King & Queen

Pinoproblema ngayon ng event, film producer na si Marc Cubales kung paano niya pagkakasyahin ang mga inaasahang dadalo at manonood sa grand finals ng “Cosmo Manila King & Queen 2022” sa November 5 (Saturday) na gagawin sa SM North Skydome.

Ang “Cosmo Manila King & Queen 2022” ay isang male, female bikini open competition na ginastusan nang husto ni Marc.

Sa tsikahan namin ni Marc, hindi siya makapaniwalang magiging madali sa kanya ang makakuha ng mga sponsor, gayong pandemic pa rin naman at hindi pa nakakabawi ang ilang mga negosyo.

Inaasahan nga ni Marc na dudumugin ng mga bikini pageant enthusiast, ang grand finals ngayong sabado.

“Nagulat nga ako kasi ang dami naming sponsors, which is maganda for a start kasi gusto ko talagang mag-set uli ng trend sa mga ganitong event. ‘Yung ako ang magpapabalik ng sigla sa mga ganitong competition for male and female,” sabi ni Marc.

Natawa si Marc nang mabanggit nito ang prinodyus niyang pelikula, ang “Finding Daddy Blake” na dinirehe ni Jay Alterejos.

“Hindi ko nga alam kung kumita ba ‘yung pelikula, hahaha! Pero itong Cosmo Manila King & Queen, bawing-bawi na!” sabi niya.

Itinodo na nga ni Marc ang pagpi-finance sa pageant. Sa ‘Darling of the Press’ pa lang ay namigay na siya ng P20K cash sa mga nanalo.

At sa grand finals naman ay P200K cash ang maiuuwi ng mga tatanghaling King & Queen. Bukod pa riyan ang mga premyo ng mga runner-up, at mga special award.

Siyanga pala, sa presscon pa lang ay nagkalat na ang mga bukol, singit, tambok, puwet ng mga candidate.

May mga artista ng Vivamax na sumali, at may iba na kesyo may scandal sa social media.