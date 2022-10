Kevin Spacey absuwelto sa kasong panghahalay

Na-dismiss ng New York court ang $40 million sexual misconduct lawsuit laban sa Hollywood actor na si Kevin Spacey ng aktor na si Anthony Rapp na nag-claim na inabuso siya ni Spacey when he was 14.

Ayon sa jury, walang napakitang evidence si Rapp na he was touched sexually by Spacey. Ang pinairal daw kasi nito ay ang kanyang “emotional anguish” laban sa aktor.

Sa documents ni Rapp, nangyari ang pang-aabuso sa kanya ni Spacey noong 1986 sa isang party sa Manhattan. Pinasok daw siya ni Spacey sa bedroom habang nanonood siya ng TV. Binitbit daw siya nito papunta sa kama at hinupuan siya sa iba’t ibang parte ng katawan. He was only 14 at that time at 26 naman si Spacey.

Kaya raw wala siyang nagawa dahil he “felt frozen” at hindi niya alam ang dapat niyang gawin sa gano’ng situwasyon.

Inamin ni Spacey na nagulat at natakot siya noong isapubliko ni Rapp ang nangyari noong 2017. Nag-issue na siya sa aktor ng kanyang public apology. (Ruel Mendoza)