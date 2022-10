Hindi ako nabuntis ni Cesar – Sunshine

Maa-amaze ka rin naman sa mga naiimbentong isyu sa mga artista, lalo na ang ilang YouTuber para lang magkaroon ng content.

Pagkatapos na ipakita ng dating mag-asawa na sina Sunshine Cruz at Cesar Montano na maayos na ang relasyon nila ngayon bilang mga magulang ng tatlong anak nilang babae, heto’t nai-isyu naman pala sila o ginagawan ng isyu na tipong nagkabalikan.

Ang siste, nabuntis daw ni Cesar si Sunshine at pakakasalan itong muli. Eh, siyempre, madali pang gawan ng isyu lalo na’t hindi pa rin nagsasalita si Sunshine sa totoong estado naman ng relasyon nila sa boyfriend na si Macky Mathay.

Mabilis at mariing itinanggi ni Sunshine sa kanyang Facebook account ang isyu at in-expose na rin niya ang YouTube page na nag-imbento.

Naghuhumiyaw na, “FAKE NEWS!” nga ang sabi ng actress.

Sabi niya, “FAKE NEWS! I’ve been sent a few videos about this fake news spreading and nagtataka nga ako na may mga bumabati at congratulate sakin.

“Since meron pa ring napapaniwala and as respect sa partner at bagong pamilya ni Cesar, gusto ko sabihin na wala pong katotohanang buntis ako at magpapakasal sa aking ex-husband.” (Rose Garcia)