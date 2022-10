Hidilyn Diaz binutata nagsabing dehins pambabae weightlifting

PARA kay 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz, ang pagiging babae ay hindi hadlang upang pasukin ang isport na weightlifting.

Sa isang Facebook account, sinabi ng bagong kasal na si Diaz-Naranjo na marami ang hindi naniwal sa kanya noon na aabutin niya ang tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon.

“Marami ang nagsasabi na ang sport na weightlifting ay hindi bagay sa mga babae,” ayon kay Hidilyn.

“Nagsimula ako sa weightlifting sa edad na 11 yrs old at maraming hindi sang-ayon sa pagsali ko lalo na bata pa lang ako nun at isang babae. Marami man ang hindi nagtiwala, pinagpatuloy ko pa rin para sa pangarap ko, para sa bansa at ipakita ang kakayahan naming mga babae na makipagsabayan sa buong mundo. ”

Ayon sa 31-anyos na si Diza-Naranjo, patuloy ang kanyang misyon kahit nakuha na niya ang gintong medalya sa Olimpiyada.

Ang kanyang naturang misyon ay suportado ng Milo Philippines na bahagi ng kanyang tagasuporta.

“Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin tayo natatapos sa ating misyon at sa tulong ng @milophilippines nabibigyan ako ng dagdag na lakas sa araw araw kong aktibidad para pagsabayin ang training at pag-aaral,” ayon pa Hidilyn.

“Minsan kung iisipin nakakapagod at madali na lang sabihin na sumuko na lang, pero kung mahal natin ang ginagawa, patuloy pa rin ang pangarap para sa bayan, tayo ay magpapatuloy at magpupursige,” aniya. (Annie Abad)