Grandmaster Darwin Laylo inilabas tikas sa Kamatyas

KUMINANG si Grandmaster Darwin Laylo nang magkampeon sa 5th edition ng Kamatyas Fide Rated Invitational Rapid Chess Tournament sa SM Sucat sa Paranaque City.

Nakapagtala ang 42-year-old na si Laylo ng 7.5 points mula sa six wins at three draws upang makopo ang titulo at premyong P30,000.

Kaparehong puntos ni Laylo si International Master Jan Emmanuel Garcia subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay nahirang na kampeon ang Philippine Chess team member na naglaro sa Olympiad.

Lumanding sa second place si Garcia na nagbulsa ng P10,000 habang sina FIDE Master Narquingden Reyes at Kevin Arquero ay nasa third at fourth na may tig-7.0 points para masungkit ang P7,000 at P5,000, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)