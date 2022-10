De La Salle guard Schonny Winston hanep sa iskoran

ATTACK mode palagi si De La Salle University Green Archers guard Schonny Winston para pangunahan ang lahat ng mga manlalaro sa iskoran sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Kumakana ang Filipino-American ng 21.29 puntos average sa loob ng pitong laro upang pagbidahan ang Green Archers sa three-way tie sa fourth place sa 3-4 kartada sa pagtatapos ng first round.

Nabigo ang La Salle sa huling laro sa overtime kontra Adamson Soaring Falcons sa 84-86 pero kumalawit ng 17 points ang produkto ng Central Michigan University mula NCAA Division 1.

Sinundan ito ni UST scoring leader Nic Cabanero na may nakuhang 17.71 puntos na bumagsak sa huling sa 1-6 rekord ang koponan.

Pangatlo si Adamson sniper Jerom Lastimosa na may average nsa 16.71 puntos kada laro.

Lumapag sa ika-apat si University of the Philippines all-around forward Carl Tamayo sa 14.86 points per game, habang tabla sa panglima at oang-anim sina Dave Ildefonso ng Ateneo Blue Eagles at Fil-Am Kyle Paranada ng UE na parehong may 14.29ppg

Nakumpleto ang top 10 scorers nina Far Eastern University skipper Bryan Sajonia (13.6ppg), UE big man Luis Villegas (13.0), Ateneo playmaker Forthsky Padrigao (12.86) at La Salle rookie Kevin Quiambao (12.71). (Gerard Arce)