Damian Lillard paulan ng tres

MAILAP pa rin ang panalo sa Los Angeles Lakers sa unang tatlong laro sa ilalim ni new coach Darvin Ham.

Huling tumukod sina LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook kina Damian Lillard at Jerami Grant ng Portland 106-104 Linggo ng gabi.

Kulang 2 minutes na lang sa laro, abante pa ang LA 102-95 pero tinapos ng Trail Blazers ang game sa 11-2 run.

Nakakuha ng disenteng tira si James sa final play pero hindi nahulog sa basket ang bola.

Tumapos si Lillard ng 41 points mula sa anim na 3s huli ang panlamang 104-102 bago ibinuhol ng dakdak ni James. Binasag ni Grant ang huling deadlock tungo sa 16 points.

Nagsumite si LeBron ng 31 points, 8 rebounds at 8 assists, nagkamada si Davis ng 22 markers, 10 boards at 6 blocks. May 10-6-6 si Westbrook. (Vladi Eduarte)