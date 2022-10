Charlie Dizon pinaiyak ng pamilya sa Tate

Bumuhos ang luha ni Charlie Dizon dahil sa pagdalo ng buong pamilya niya sa San Francisco leg ng “Beyond The Stars” U.S. Tour ng Star Magic.

Makikita sa ika-10 episode ng “The Aftershow,” ang behind-the-scenes vlog ng Star Magic tour sa YouTube, na present ang pamilya ng Kapamilya actress na first time siyang mapapanood nang live simula nang pumasok siya sa showbiz.

“’Di ko sila sinasama kapag sa mga showbiz kasi nahihiya ako. First time na mapapanood nila ako and dito pa sa ibang bansa. Nakakaiyak actually. So buti na lang na nagka-show kami dito sa San Francisco,” emosyonal na sabi ni Charlie.

Mas lalong bumuhos ang luha niya nang mabanggit na siya na lang ang mag-isang nakatira sa Pilipinas.

Ibinahagi ng kanyang ama na si Ramon Matienzo na malungkot ang pamilya dahil dito.

“She’s living alone in Manila. Malungkot, nag-iisa na siya doon, eh. Andito [sa U.S.] kasi ‘yung mga sister niya.”

Dagdag pa ng kanyang kapatid na si Kristine, hirap din siya na mahiwalay kay Charlie.

“It’s hard kasi very close kami. So talagang every night na tinatawagan tapos video call.”

Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Charlie sa Star Magic. “Maraming salamat po dahil binigyan niyo ako ng pamilya sa Pilipinas at nandyan kayo palagi para sumuporta.”

Mapapanood ang iba pang Kapamilya artists at kanilang U.S. tour experience sa “Beyond The Stars: The Aftershow” sa official YouTube channel ng Star Magic. (Rb Sermino)