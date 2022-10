Cedrick Abis ilalabas bangis pagharap sa Mapua Cardinals

Team Standings W L

Benilde 8 2

Letran 9 3

Lyceum 8 3

JRU 5 2

San Beda 6 4

Perpetual 5 6

Arellano 4 6

SSC-R 3 6

Mapua 3 9

EAC 1 11

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — Perpetual vs Mapua

3:00pm — EAC vs San Beda

BAYANI ng Perpetual si Cedrick Abis sa nagdaang panalo.

Muling aasa ang Altas kay Cedrick sa muling pakikipagtuos sa Mapua Cardinals sa second round ng 98th season ng men’s basketball tournament ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) Martes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Iniligtas ng Muntinlupa-native ang Las Pinas-based quad sa nagdaang panalo kontra Mapua noong Setyembre 23 sa bisa ng matinding tres sa nalalabing 26.1 segundo upang makuha ang 79-77 panalo.

Pabida rin si Abis sa tagumpay ng Altas kontra San Beda Red Lions nitong Sabado, 75-72, sa overtime kasunod ng game-high 21 points kabilang ang walong puntos sa extra period.

Hawak ang 5-6 kartada, suuabukang umulit bg Altas laban sa laban Mapua (3-9), na nakabulsa rin ng panalo kontra Emilio Aguinaldo College Generals nitong Sabado, sa alas-12 ng tanghali, habang kapwa magbabawi ang Red Lions at Generals sa alas-3 ng hapon.

Kumalawit din si Abis ng siyam na rebounds at tig-isang assist at steal at ang panelyong dalawang free throws kontra San Beda.

Hindi pa matukoy kung kailan babalik sa serbisyo si scoring leader Kim Aurin dahil sa health and safety protocols, huhugot din ang Perpetual kina Jielo Razon, Lean Martel, Rey Barcuma, JP Boral, Jeff Egan at Mark Omega. (Gerard Arce)