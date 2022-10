Boss Emong tigasin sa 2022 Silver Cup

NAPAANGAT sa kinauupuan ang mga karerista nang tukain ni Boss Emong si Sky Shot sa meta at manalo sa 2022 Philracom-PCSO Silver Cup na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Bakbakan sa rektahan sina Sky Shot na nasa tabing balya, Boss Emong sa gitna at Big Lagoon na nakapuwesto sa bandang labas.

Halos gabuhok lang nagkatalo ang tatlo pagtawid sa finish line kaya idineklara munang photo finish, makalipas ang ilang minuto ay hinirang na kampeon ang anak nina Dance City at Chica Una.

Sinakyan ni star jockey Jeffril Zarate, nirehistro ni Bong Emong ang tiyempong 1:51 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Kennedy Morales ang premyong P2.4M.

“This surely was a race to behold as it held everyone at the edge of their seats until the official outcome was declared. This is the type of pulse-pounding races that the bayang karerista will expect in the coming days and weeks as we head towards the end of the year and the Presidential Gold Cup still ahead,” saad ni Philracom chairman Aurelio “Reli” de Leon.

Dumating na segundo si Sky Shot na may premyong ng P800,000 habang P400,000 ang inuwi ni may-ari ni Big lagoon sa event na suportdo ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)