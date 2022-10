Bantay presyo

Abala na ngayon ang Department of Trade and Industry (DTI) sa pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing produkto dahil sa papalapit na holiday season kung saan bahagyang tumataas ang presyo ng ilang noche buena items.

Pero hindi lamang po noche buena items ang binabantayan ng mga opisyal at tauhan ng DTI kundi ang mga produktong nasa Suggested Retail Price (SRP) Bulletin na araw-araw nilang binabantayan upang hindi makalusot ang mga tusong negosyante na nais magsamantala at kumita ng mas malaki sa kanilang mga ibinebentang produkto.

Hindi maikakaila na dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin dulot ng epekto ng mga pandaigdigang kadahilanan ay may mga negosyante o retailers na gustong kumita ng mas malaki kaya aktibo ang mga tauhan ng DTI sa pagbabantay at pagmonitor hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga rehiyon at malalayong mga lugar sa bansa.

Pangunahing mandato po ng DTI na proteksiyonan ang kapakanan ng mga mamimili kaya hindi po tumitigil ang mga tauhan at opisyal ng ahensiya sa pag-iikot upang masigurong hindi mapagsamantalahan ang publiko.

Malaki ang papel na ginagampanan ng DTI sa pagkontrol at pagbabantay sa presyo ng mga produkto upang hindi mahirapan ang publiko sa pagba-budget lalo na at hindi naman lahat ng Pilipino ay pare-pareho ng antas at kalidad ng buhay.

Dahil papalapit na ang panahon ng kapaskuhan, aasahan ang pagdagsa ng mga pamaskong produkto mula sa ibang bansa na hindi pumasa sa quality control o standard kaya ngayon pa lamang ay maaga ng binabantayan ng ahensiya upang hindi magdulot ng pinsala sa mga tao at sa kapaligiran.

Kasama po ang DTI personnel sa ginagawang pag-iikot ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa pagbisita sa warehouses ng mga hinihinalang pinag-imbakan ng supply ng asukal simula pa noong nakalipas na dalawang buwan matapos magkaroon ng artipisyal na pagtaas ng presyo ng asukal at hindi lamang mga smuggled na asukal ang natuklasan kundi iba pang non-food items.

Sa Visayas region ay inireport po ng DTI ang mga nakitang sub-standard na construction materials sa mga warehouse na binisita ng kanilang mga personnel kasama ang BOC kaya agad na inaksuyunan ang mga ito.

Kabilang po sa nakita ay mga steel plain bar na kulang-kulang sa sukat, mga deformed bar o mga bakal na wala sa tamang porma o hugis na maaring magdulot ng panganib kapag ginamit sa konkretong mga tulay, gusali o mga bahay.

Hindi po ito gaanong napapansin ng mga tao dahil hindi ito kasali sa mga pangunahing pangangailangan pero magdudulot naman ng peligro kapag nagkaroon ng hindi inaasahang sakuna o aksidente.

Malawak po ang saklaw na responsibilidad ng DTI sa lipunan hindi lamang para sa proteksiyon ng consumers kundi pati na rin ang pagtulong sa mga maliliit na negosyante.

Sa katunayan, kasama ang micro, small and medium enterprises (MSMEs) sa mga prayoridad ng DTI na pasiglahin muli matapos dumanas ng matinding dagok dahil sa mahigit dalawang taong pandemya sa pamamagitan ng mga programang ilalarga ng ahensiya sa ilalim ng Marcos administration.

Ayon po kay DTI Secretary Alfredo Pascual, mayroon na silang mga plano para matulungan ang mga maliliit na entrepreneurs na makapagsimula muli at mapalaki ang mga ito sa tulong ng digital transformation.

Maraming mga maliliit na negosyante na nagsimula sa kanilang online na mga negosyo ang ngayon ay naging matagumpay na at ito ang nais ng DTI na palakasin at pasiglahin para makatulong sa pagpapaangat sa ekonomiya.

Isang halimbawa dito ang inilunsad na programa ng ahensiya nito lamang nakalipas na araw at pag-promote ng mga lokal na produkto sa Pilipinas sa pamamagitan ng MSMEs — ang Bagsakan Program sa Duty Free Philippines kung saan makikita at mabibili ang mga espesyal na pagkaing Pinoy at mga native products mula sa iba’t ibang rehiyon.

Isa itong pasalubong program ng DTI kung saan mabibili ng mga dayuhang turista ang mga produktong Pinoy at iuwi sa kanilang bansa, at pagkakataon na rin para pakapasok sa international market ang mga produkto ng Pilipinas sa pamamagitan ng MSMEs.

Ayon po sa DTI, target nila na mapalawak ang export trade ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga produktong lokal at makahikayat ng mga mamumuhunan para maiangat ang Pilipinas sa international community bilang pagsuporta sa pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makilala muli ang Pilipinas hindi lamang sa turismo kundi maipakita kung ano ang meron ang bansa mula sa mga lokal na produkto at mga potensiyal na pagkakitaan at paglagakan ng pamumuhunan.