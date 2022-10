Bantag, 159 pa suspek sa Percy slay

Kinumpirma ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., na kasama si dating Bureau of Corrections (BuCor) chief Director Gerald Bantag sa listahan ng mga pinaghihinalaang utak sa pamamaslang sa brodkaster na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid.

Sa press briefing sa Camp Crame kahapon, sinabi ni Azurin na kabilang si Bantag sa hanay ng 160 personalidad na itinuturing nilang person of interest sa pagkamatay ng 63-anyos na brodkaster.

Inamin din ni Azurin na bukod kay Bantag, may mga politiko, sundalo, pulis at iba pa na kasali sa listahan na maaaring nagpatumba kay Mabasa

“Just yesterday pagdating ko I was briefed na since 2021 there are 600 na mga postings si Ka Percy sa iba’t ibang issue and out of the 600 plus na mga tinalakay sa programa niya, there are more or less 160 different personalities, mga politiko, mga military, mga pulis, halo-halo,” ani Azurin.

Ipinasuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Bantag noong Biyernes matapos ang biglaang pagkamatay ng umano’y ‘middleman’ na si Crisanto Villamor Jr., sa loob ng National Bilibid Prison (NBP) nitong Oktubre 18.

Inamin din ni Azurin na kahit siya ay duda na bangungot ang ikinamatay ni Villamor kahit sinabi ng National Bureau of Investigation (NBI) na wala silang nakitang foul play dito.

“Definitely may mga continuing lead naman tayo sa investigation and ang pinakamatindi diyan is ‘yung result ng autopsy doon sa namatay. Definitely we need to find answers doon sa explanation ng BuCor na despite doon sa coordination na nangyari ay bakit parang bigla naman yata ‘yung pagkamatay nung middleman na si Villamor. Parang ganun, bad timing, Parang hindi ko alam kung accidental but we have to wait for the ongoing investigation nung pagkamatay ni Cris Villamor,” dagdag ni Azurin.

Samantala, plano na rin umano ng pamilya Mabasa na kasuhan ng administratibo at kriminal si Bantag. Ayon sa abogado ng mga Mabasa, depende ito sa pahayag ng confessed gunman na si Joel Escorial sa preliminary investigation ng justice department kahapon ng umaga.

Aniya, may kapabayaan si Bantag kaya nakakapasok ang cellphone sa loob ng bilibid na ginamit sa transaksyon para mapatay si Mabasa. (Edwin Balasa)

