Artist na may down syndrome nagpamangha

Lahat ng tao ay may talento. Madalas din nating itong itinuturing bilang ‘God-given’ o mula sa Diyos.

Pinatunayan ‘yan ni Jessica mula sa Valladolid, Negros Occidental. Siya ay may kondisyon na ‘down syndrome’ subalit hindi naging balakid ito upang gawin niya ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya gaya na lamang ng paggawa ng sining.

Bida sa kanyang Facebook account na “Jessica’s Art” na may humigit-kumulang 70K followers ang iba’t ibang artworks na gawa niya.

“Sharing Jessica’s artworks made with much love and delight,” introduction bio niya sa naturang page.

Makikita sa mga recent post niya ang mga nakakamangha niyang obra na hitik sa mga kulay at hugis.

Marami namang netizen ang natuwa at tila nahaplos ang kanilang puso sa pinapakitang dedikasyon at passion ni Jessica.

Tulad na lamang ni John Peter Guerrera, aniya, “Incredible and amazing. I believe that I have found my favorite artist in you Jessica. Never have I seen such beautiful colors, and the way you arranged all your subjects in your painting. Absolutely outstanding……I am in awe of your great talent!!!!”

Para naman kay Dustin Gluckin, ani, “Jessica, you look so beautiful!! As always. Thank you for allowing us to see your amazing art and your wonderful smile! It’s the best part of everyday. Love you guys.”

“You make us all happy with your beautiful art dearest Jessica. I don’t feel lonely anymore when I see your beautiful pictures. Thank you,” hirit naman ni Jacqulin Barker.

“Thank you Jesus for Jessica give beautiful gift to paint beautiful pictures andwith beautiful colori I love it,” puri naman ni Hettie Worrelis.

Dagdag pa rito, marami rin mula sa ibang bansa ang nagpapaabot ng tulong sa porma ng regalo at donasyon kay Jessica. (Moises Caleon)