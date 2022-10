Antique shop pugad ng mga kaluluwa

Paano kung mapunta ka sa tinaguriang ‘most haunted shop’ ano ang gagawin mo?

Mananatili ka bang matagal sa loob o magtitingin ka pa ng magandang koleksyon? Paniguradong sa kwentong ito, paninindigan ka ng balahibo! Hindi lang kasi isang beses may nagparamdam sa Barnsley Antique Centre na ito sa Britain, kundi kahit na nasa loob ang mga customer ay magpaparamdam sa iyo ang mga kaluluwang hindi natatahimik. Hindi lang iyan, talagang masasabi mong totoo ito dahil nakuhaan na mismo ng CCTV.

Dati raw punerarya ang antique shop sa Britain na binansagan ngang “most haunted shop” sa lugar. Hindi lang kasi isang beses sa isang taon o isang araw nagpaparamdam ang mga kaluluwa. Nakuhaan nga ng CCTV sa shop ang paglalaglagan ng mga gamit sa tindahan kahit pa walang hangin o walang gumagalaw sa mga ito! Nangyayari ang mga ito kahit pa may mga customer sa shop.

Nagugulat na nga lang daw ang mga empleyado kapag nalalaglag na lang ang mga gamit kahit maayos ang pagkakalagay nito sa lalagyan.

Hindi lang ‘yan, nakunan pa ng CCTV ang pagkakaroon ng usok sa shop sa kalagitnaan ng gabi! Kaya naman kahit hindi naniniwala sa mga paranormal activities, sinabi ng shop owner na si Daniel Parker, talagang mapapadalawang isip ka talaga.

Noong 19th century pa raw umano naitatag ang gusali na kinaroroonan ng shop, ayon sa namamahala nito, at naging punerarya pa bago maging antique shop. Kaya naman komunsulta na sa spiritual shop si Parker at doon nadiskubre na may gumagalang dalawang batang kaluluwa na dahilan ng mga misteryo roon. Dagdag pa rito, isa ring kaluluwa ng matanda ang nagpaparadam doon! (MJ Osinsao)