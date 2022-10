Anong ‘T’ ang bet mo? Family Feud ni Dingdong hanggang 2023 pa

Game master na nga ang tawag kay Dingdong Dantes ngayon.

Eh kasi naman, ang ‘Family Feud’ niya ay umabot na ng ilang buwan, ha! At habang tumatagal, lalong pinagkakaguluhan, lalong nagiging maingay, lalong kinasasabikan, at kinagigiliwan.

May mga episode rin na sobrang nakakatawa, dahil na rin sa mga sagot ng mga contestant. Na ngayon nga ay dinadaan na lang sa biro ni Dingdong.

“Anong word na nagsusimula sa letter “T” and gagawin mo ‘pag nalaman mong may good news ngayong Monday??” bungad na tanong ni Dong sa kanyang Instagram.

“Sharing good vibes to you all dahil extended hanggang next year ang @familyfeudph!” kasuno na chika niya.

Well, pinag-usapan nga ang tungkol sa letter ‘T’ na bahagi ng katawan ng tao, dahil sa sagot na ‘tite’ ng isang contestant, ha!

Pero sa tanong ni Dong ngayon tungkol sa letter ‘T’, siyempre ang sagot ay ‘tututok’ dahil talaga namang mapapatutok ka sa Family Feud dahil sa hatid na kasiyahan ng show.

Anyway, dinaan sa biro ng mga netizen ang sagot.

May mga sumagot na tatalon, tatambling, tuloy-tuloy panonood, mag-Thank you, tumawa.

Ang dami nga palang nagri-request na sana ay isalang ang pamilya ni Small Laude sa Family Feud. May mga wish din na makita ang mga sexy star ng GMA like Kim Domingo.

Pero siyempre, ang pinaka-wish ng marami ay makasali rin ang mga ordinaryong pamilya sa Family Feud, na hindi naman puro celebrity ang napapanood nila.

Well, abangan na lang daw ang mga susunod na announcement, ha! (Rb Sermino)