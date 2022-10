Andrew E. bibida sa Hollywood movie

Masayang ibinalita ni Andrew E. na tuloy na tuloy na ang kanyang Hollywood career at sa katunayan ay magiging bida pa siya sa isang pelikula na isu-shoot sa US.

“My acting career is about to start now… (smiley+plant emoji),” ani Andrew sa kanyang Facebook post nitong Lunes.

Ishinare niya ang FB page na Kuba The Movie na nagbibigay ng updates sa itinatakbo ng pinaplantsang Hollywood film niya.

“Good morning Las Vegas… ‘Hello Hollywood, I’m coming in…!!!’ (emoji face with sunglasses),” caption sa post na shinare ni Andrew.

Nakatalikod sa photo na iyon ang Pinoy rap icon at nakatingin mula sa glass window na overlooking ang Las Vegas skyline.

Agad naman siyang kinongratulate ng kanyang mga fans sa comment section.

Ang “Kuba The Movie” ay posibleng ipalabas sa Netflix o kaya ay sa Amazon Prime US sa darating na summer 2024.

Gaganap dito si Andrew as Kuba, na may Chapter 1 teaser na at pinamagatang “Pag-asa sa Ilog Pardible”.

Kung hindi magbabago ang plano, ang Italian na si Ruben Soria Marquez ang magdidirek sa Hollywood debut ni Andrew E.

Sa ngayon nga ay iniaayos na umano ang script, screenplay at budgeting para sa naturang pelikula.

Ilang araw na ngang nasa Hollywood ang Pinoy rap icon upang abutin ang pangarap niyang career sa ibang bansa. (Batuts Lopez)