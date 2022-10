Alex Eala dinispatsa pambato ng France

HINDI nagbigay tsansa ang 2022 US Open Juniors singles champion na si Alexandra “Alex” Eala sa nakatapat nitong hometown bet na si Astrid Cirotte sa pagtala ng matinding 6-1, 6-2 panalo upang makapasok sa ikalawang round ng qualifiers sa W80 Poitiers International Tennis Federation (ITF) tournament nitong Linggo sa France.

Ipinamalas ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academey scholar na si Eala ang pagiging agresibo sa pagkolekta ng limang break points upang agad lansagin si Cirotte sa loob lamang ng 45 minuto sa pasilidad ng Comite Departemental De Tennis De La Venne.

Sunod na makakasagupa ni Eala ang isa pang Frenchwoman na si Diana Martynov, na nagwagi sa 6-3, 6-1 laban sa kababayang si Yasmine Mansouri.

Ang laban ay nakatakda alas-7 ng gabi ng Lunes.

Bagaman mas bata sa kanyang karibal ng apat na taon, bitbit ni Eala ang mas mataas na ranggo sa kanyang career-high No. 248 laban sa No. 870 ni Martynov.

Asam ni Eala ang kanyang ikatlong pro title habang hinahabol ni Martynov ang kanyang unang korona sa pro.

Ang $80,000 na torneo ay hinahatak ang ilan sa mga gustong manlalaro sa loob ng Top 100 ng Women’s Tennis Association (WTA) rankings na kinabibilangan nina Diane Parry ng France (No. 65), Tatjana Maria ng Germany (No. 69), Jaqueline Adina Cristian ng Romania ( No. 82), Xinyu Wang ng China (No. 88), Marketa Vondrousova ng Czech Republic at Clara Tauson ng Denmark (No. 94).

Si Eala, na nagwagi sa W15 Manacor sa Spain noong 2021 at sa W25 Chiang Rai sa Thailand sa unang bahagi ng taong ito, ay magmumula sa second round performance sa W80 tourney sa Hamburg, Germany. (Lito Oredo)