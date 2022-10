Yuka Saso, Thai pinakamaangas sa Ladies Championship round 3

PINAKATIGASIN sina Yuka Saso ng Japan at Ariya Jutanugarn ng Thailand pagkaraan ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 Leg 29 $2M 3rd BMW Ladies Championship third at penultime round sa Oak valley Country Club sa North Carolina nitong Sabado.

Nagbaon ang Fil-Japanese ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro ng bogey-free 7-under par 65 para sa 208 total sa 54-hole at maiwan ng pitong palo sa lider na Thai na si Athaya Thitikul na may 67-201.

Abante lang si Thitikul ng isang hampas sa 66-202 kay local bets Lydia Ko at Andre Lee sa 77-finalist ng four-day event na nakatakdang matapos sa fourth at final round Linggo.

Ang senaryo nagsampa kay Saso sa pagtabla sa pangsiyam na puwesto, sumampa ng 27 baitang. Galing siya sa pakikipagbuhulan sa pang-36 sa halfway mula sa pagsalo sa pang-19 sa opening. (Ramil Cruz)