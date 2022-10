Ysabella Gomez, Alexander Korovin sinungkit pilak sa France free skate

NAGTALA ang Philippine Skating Union (PSU) ng isang makasaysayang karangalan Sabado matapos na magkamit ng unang medalya sa isang pareha na sumabak sa internasyonal na torneo sa Europe.

Pumangalawa sina Ysabella Gomez at Alexander Korovin sa kanilang unang medalyang pilak na hinablot sa free skate event ng 2022 Trophee Metropole Nice Cote d’Azur sa France.

“A historical milestone for Philippine skating!” ani PSU president Nikki Cheng Linggo. “Isabella and Alexander took home the first ever medal for Philippine pairs skating in an international competition!”

Ikinatuwa rin ng opisyal na hindi lang nakopo ng pareha ang silver medal sa torneo na sinalihan ng mahigit 40 bansa. Nagkamal din ang PH tandem ng qualification points para sa Four Continents Championships sa Enero 2023. (Lito Oredo)