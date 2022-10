Titser niregaluhan ang estudyante ng school bag

Grabe ang pagmamalasakit ng ating mga guro! Tulad na lang ng teacher Tiktoker na si @sirdudedoy a nagbigay ng ng bag sa isa niyang student sapagkat tanging plastic bag lamang ang lalagyan nito ng mga gamit.

“Saw this student of mine using cellophane as her bag…So I decided to give her a backpack,” mga salitang inilipat niya sa video.

Bakas naman ang pagkagulat at pagkatuwa sa mukha ng estudyante nang iabot sa kanya ang berdeng bag.

“Generosity can make a big difference,” caption niya sa kanyang post.

Marami namang netizens ang na-touch at nag-ibig ng kani-kanilang pasaring.

Para kay @itsmechaaaa_27, ani, “Humanity still exist thank you sir, nakakatuwa pagbukas ko ito yung bumungad sa fyp ko. God blessed youuuuuu.”

“Core memory yan sir, i’m sure di ka nya malilimutan,” hirit naman ni @tata.dlwlrma.

May kapareho namang karanasan ang user na si @sphynxeyes, sabi niya, “Same bag when I was in elem. it didn’t really matter back then maybe dahil walang nagpamukha na plastic lang yung bag ko.”

“Masaya naman kami dati kahit ganyan, saka sa panahon ko walang nambubully sa amin.Nagkaroon lang ako bag sa ERDA Foundation,” pagbabahagi naman ni @ellege96.

Dagdag pa rito, marami rin ang nag-compliment sa heart-warming gesture na ginawa ni sir para sa kanyang estudyante. Sinasalamin lang nito kung gaano kalalim ang pagmamahal at pagkalinga ng mga kaguruan. (Moises Caleon)