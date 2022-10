Sarangani inuga

lnuga ng magnitude 5.1 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon ng umaga.

Ayon sa Philippine Ins¬titute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), may lalim na 259 kilometro ang naitalang tectonic earthquake na tumama sa nasabing lugar ganap na alas 10:15 ng umaga.

Una itong naitala na umabot sa Orihinal na naiulat sa magnitude 5.6 pero ibinaba sa 5.1 makalipas ang ilang sandali.

Wala namang naitalang pinsala sa nasabing pagyanig.

Hindi rin magdudulot ng aftershocks ang nasabing pag-uga.