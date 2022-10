Rogelio Barcenilla Jr., Laguna Heroes 2 karibal ang tinumba sa PCAP Open

PINANGUNAHAN nina dating two-time Asian Junior champion Grandmaster Rogelio Barcenilla Jr. at Michella Concio ang atake ng Laguna Heroes sa 2nd Professional Chess Association of the Philippines 2022 Open (3rd) Conference nitong Sabado ng gabi na nilaro sa Chess.com Platform.

Dinomina muna ng Heroes ang Tacloban, 14-7 at Palawan, 12-7 para manatili sa tuktok sa Northern Division standings na may 12-4 win-loss slate.

Nakatuwang din ng winning squad sina newly-installed International Master Jose Efren Bagamasbad at Vince Angelo Medina para ibaon ang Tacloban sa blitz category, 5-2.

“We are happy that the Laguna Heroes Team played without defaults tonight. Winning another twin victories against Tacloban and Palawan is indeed morale-boasting,” sey ni Concio na assistant coach ng Laguna.

Sina Barcenilla, Bagamasbad, Medina at GM John Paul Gomez ang mga gumiba sa Palawan.

Nagpakitang gilas din ang PECA team na binubuo ninaa National Mster Jasper Rom, Candidate Master Arjie Bayangat, Sarah Mae Chua, Atty. Melzar Galicia, IA James Infiesto, Leonard Reyes at AGM Rey Reyes.

Nagtulong-tulong ang pambatong players ng PECA para ungusan ang Quezon City, 11-10, at Isabela, 12-9. (Elech Dawa)