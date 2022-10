Richard ‘sinugod’ nina Sarah, Zion, Kai sa Cebu

Naku, Dondon (my dear editor), ‘wag mong isipin na throwback picture nila ng mga anak na sina Zion at Kai ang pinost kahapon ni Sarah Lahbati sa kanyang mga social media account kung saan ang caption niya sa picture nila ay, “Sunday brunch” at ang location ay Cebu City.

Yes, third weekend na nila sa Cebu kung saan ay dinadalaw nila si Richard Gutierrez na nandoon dahil sa location taping ng ‘The Iron Heart’ ABS-CBN action-drama series niya.

‘Yung unang weekend nila roon, dumalaw ang mga bata sa kanilang ‘Dada’ (tatay) at second time naman ay nang inihatid nila si Richard after ng 11 days na taping break nito at ngayon nga, dumalaw na naman sila.

Kuwento ni Sarah, “We arrived Friday, pero may taping si Chard. Saturday ang rest day niya, pero literal na sa hotel lang kami at sinamahan namin siyang mag-rest.

“Sa hotel lang ang bonding namin, since he’s tired din. Para relax lang. Nakakapagod din ang taping nila, ang dami niyang scene and mahihirap din, kaya we understand naman. Ang saya lang dahil nakikita niya kami nina Zion and Kai at nakaka-relax daw.”

Well, ganyan naman si Richard — family talaga ang una sa kanya, kaya masaya siya na after ng work niya ay nakakasama niya ang kanyang mag-iina.

Kagabi ay bumalik na ng Maynila sina Sarah, Zion at Kai dahil back to work din kahapon si Richard sa taping ng ‘The Iron Heart’ dahil sa November 14 na rin kasi magsisimulang ipalabas ang primetime Kapamilya teleserye niya kung saan kasama niya sina Albert Martinez, Jake Cuenca, Sue Ramirez at si Maja Salvador.

Actually, maraming mga fan ang excited na sa action-drama series na ito at noong isang araw nga ay nag-announce na rin ang Kapamilya Network na on November 14 na nga ito mapapanood.

Bongga!

Jose Mari Chan kaabang-abang paandar sa Disyembre

Bago pa nag-‘Ber’ months, talaga namang excited na ang mga mahihilig sa Christmas kay Jose Mari Chan.

Si Jose Mari nga naman kasi ang tinaguriang The Father of Philippine Christmas Songs sa rami nga naman ng hit songs niya para sa ganitong festivities, huh!

At kung noong bago mag-September, ‘pasilip-silip’ lang si Jose Mari, aba ngayong malapit na ang Christmas, he’s everywhere. Palagi nating naririnig ang mga kanta niya, ‘noh?!

Si Ms. Anna Puno nga ng Starmedia Entertainment, nag-announce na rin na on December 9 ay tuloy na tuloy na ang ‘Christmas in our Hearts’ concert ni Jose Mari with The CompanY (capital daw talaga ang Y).

Magaganap ‘yon sa Newport Performing Arts Theater.

Alam mo ba, Dondon, na nakatutuwa na tuloy na tuloy ang pre-Christmas concert na ‘yon ni Jose Mari at The CompanY dahil dapat ay may US concert tour din sila this year, pero mukhang sa 2023 na lang matutuloy ‘yon.

So, ayan, October pa lang naman, may time pa tayo para mapag-ipunan ang ‘Christmas in our Hearts’, and yes, Dondon, promise ko sa inyo nina Salve A. at Ian F., isasama ko kayong manood ng concert na ‘yon dahil nagpa-reserve na ako ng tickets kay Anna, huh!

‘Yun na!