Puring-puri sa Cannes: ‘Cattleya Killer’ ni Arjo pantapat sa K-drama

Usap-usapan pa rin ngayon sa social media ang komento tungkol sa suhestiyon na i-ban ang K-Drama sa Pilipinas.

Kumbinsido ang prominenteng political analyst na si Richard Heydarian na marami-rami na ring programa ang kayang tumapat sa K-Drama at sa iba pang foreign program, lalo na at matagal na rin daw itong ginagawa ng ABS-CBN.

Sa kanyang tweet kamakailan, pinuri niya ang ABS-CBN sa paggawa nito ng de-kalidad na mga teleserye at pelikula na kayang makipagsabayan sa mga ito.

Aniya, “FYI: In fairness, ABS-CBN has had relatively good quality films & entertainment production pang tapat sa Korea & foreign telenovelas!”

Sayang nga lang daw ay pinagkait ng prangkisa ang network kaya hindi mapanood ang ABS-CBN sa free TV.

May iilan ang um-agree at nagsasabing imbes na pakatutukan ang pag-ban sa K-Drama, dapat umanong asikasuhin din ang pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN.

“If the gov’t wants to support the local industry, it can do so by providing better tax & other financial incentives. Promote free competition too. That means giving ABS-CBN its franchise,” tweet ng abogadong si Gideon Peña.

Sey rin ng scriptwriter na si Noreen Capili, kung nag-aalala ang mga nagpapanukala na i-ban ang K-Drama dahil sa trabaho ng mga artista at iba pa, dapat ibalik umano ang ABS-CBN para mas mapasigla ang entertainment industry.

“Dear Senators, kung talagang concerned kayo sa mga film and TV workers who are losing jobs — bigyan niyo ng franchise ang ABSCBN! Hindi yung i-ban niyo ang Kdrama! ‘You do not expel competition, you challenge this with better work,’” saad niya.

Hati man ang saloobin patungkol sa K-Drama at sa pagpapaganda ng kalidad ng mga programang Pinoy, patuloy lang ang ABS-CBN sa paghahatid ng world-class content na kayang ipangtapat sa ibang foreign shows.

Kasalukuyan ngang tampok sa international content trade show na MIPCOM sa Cannes, France ang bagong international project ng ABS-CBN na “Cattleya Killer,” na pinagbibidahan ni Arjo Atayde. Ito ang unang Filipino show na mapapanood sa MIPCOM. At kayang-kaya nga rin daw ito na ipantapat sa K-drama, ha!

Una ring sinabi ng head ng ABS-CBN International Production na si Ruel S. Bayani na layunin ng ABS-CBN na maghatid ng mga programang Pilipino na makaka-relate at magugustuhan ng global audience.

“It is our vision that Filipino content will be known as innovative, compelling, and meaningful; and that as we become an integral part of the beautiful tapestry of global storytellers, we will find a permanent place in the hearts of the international audience,” saad niya.

Mensahe rin ni Arjo sa screening nito sa MIPCOM na ang programang ito ay alay nila sa ABS-CBN at sa bawat Pilipino sa iba’t ibang dako ng mundo.

Kalalabas lang ng trailer ng international series na ito at hindi na makapaghintay ang ibang manonood na mapanood ito.

Sabi nga ng ilang netizens, ito na rin ang isa sa pambato ng Pilipinas na tapatan ang ilang trending content sa iba’t ibang bansa. (Rb Sermino)