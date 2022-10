Picture perfect na repolyo bumulaga sa Iloilo

Hindi lang sa Baguio matatagpuan ang mga namumukadkad na repolyo! Pinatunayan ‘yan ni Alkin

Cabuga Arellano sa kanyang ibinahaging ‘picture-perfect’ na cabbage plantation na matatagpuan sa Sitio Magtuko, Brgy. Kamandag, Leon, Iloilo.

Mapapansin sa bawat larawan na kuha niya ang full bloom na dahon nito na tila magkakapareho ng sukat at laki. Pag-aari umano ito ni Joeben Calawigan.

Usap-usapan naman ito sa internet na nakatanggap ng samu’t saring komento.

Tulad ni Elsa Cahilog, aniya, “Wow nice ang healthy ng mga cabbages.hopefully makita sang aton government ang kapisan sang taga leon kg tagaan sla financial support.”

Napa-wow naman si Jojo Bernardino, ani, “Wow congrats po ganda nman nian pag may abilidada at samahan ng sipag at tyaga at pananalig sa dios talagang maganda ang patutunguha.”

“Farming is good but the profit is small.. picture lang ang maayo!!!! Pero nami gid Kon Organic, no

pesticides and fertilizers.. Free Chemical is the best for health…” paalala naman ni Julito Hilaga.

Tila may naalala naman si Rube Balderas Divinagracia, aniya, “Yes.. meron ako classmates sa college at mga boardmates from Leon Loilo at ganyan ang kanilang mga pananim.. little Baguio kung tawagin

ang Lugar nila.” (Moises Caleon)