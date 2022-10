PH napag-iwanan ng Nicaragua, Pakistan

Tinanggal na ng Financial Action Task Force ang Nicaragua at Pakistan sa tinatawag na grey list nito ngunit nananatili sa listahan ang Pilipinas dahil sa kabiguang magpakita na nagagamit nito ang mga impormasyong financial ng maayos at damihan ang mga iniimbestigahan at nakakasuhan sa money laundering.

Ang grey list ay ang listahan ng FATF ng mga bansang mas maigting ang monitoring sa usaping money laundering maipakita na mas marami itong naiimbestigahan at nakakasuhan ng money laundering.

Inilipat na rin ng FATF ang Myanmar sa blacklist nito at nanawagan sa lahat ng miyembro na higpitan ang lahat ng mga transaksyon at mga kanegosyo. Inilipat ang Myanmar sa blacklist mula sa grey list dahil hindi nito nagawa ang pangakong action plan laban sa money laundering.

Binigyan ng FATF ang Myanmar ng hanggang Oktubre ngayong taon para punan ang mga kakulangan nito sa paglaban sa money laundering. Pebrero 2020 nangako ang Myanmar na aayusin ang mga kakulangan nito at susundin ang ginawa nitong action plan na nag-expire nung Setyembre 2021.

Ayon sa FATF, Hunyo 2021 nangako ang Pilipinas na palalakasin ang paglaban sa money laundering at terrorist financing.

Kapag inilagay ang bansa sa blacklist, iiwas ang mga foreign investors sa pamumuhunan dito at magmamahal at mahihirapan ang mga overseas Filipino worker na magpadala ng remittances sa kanilang mga kamag-anak. (Eileen Mencias)