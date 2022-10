Peter del Rosario, Celinda Raagas nagbida sa IronKids PH Subic Bay

SINUSTENA nina Fil-Am Peter del Rosario at Celinda Raagas ang porma sa tagumpay sa Vermosa, Cavite dalawang linggo pa lang ang nakararaan para muling magsipamayagpag sa premier 13-14 division ng IronKids Philippines Subic Bay nitong Sabado sa magarang panahon.

Pero kung kumbinsidong muli ang pananalasa ni Raagas sa girls’ side, kinailangan ni Del Rosario na ipagpag ang pagkabalisa bago daigin si Darell Bada at dalawang iba pa upang mawalis ng dalawa ang season’s last two events na junior version ng IRONMAN na inorganisa ng Sunrise Events, Inc.

“I was inspired to join (multi-sports) to have a memorable experience in sports, to travel and to meet new friends. It is also a goal-setting and I get physically and emotionally fit,” bulalas ni Raagas na sinalya sa 2-3 ang may 46:32 si Zebelle Eugenio at si Princess Ilio naka-48:32.

Inungusan ni Del Rosario, nanalo kay Bada ng halos dalawang minuto sa Vermosa, ang nasabing karibal ng 22 segundo lang sa pagkakataong ito sa 400m-swim, 8km-bike, 3km-run race.

Tumabla sa pang-apat ang rising Laguna star, na nag-13-anyos nitong Setyembre, sa opening swim leg kay Red Reyes sa 05:35, pero gaya sa pagbibida sa Vermosa, sinandalan niya ang astig sa bike sa 17:03 saka tinapos ang run sa 13:33 pa-total clocking na 36:11.0.

Nagtala si Bada, ang Cebu IronKids winner, ng 36:33 para sa segunda at si Carron Cañas ng 37:01 sa pagtersera.

Ang iba pang mga nagwagi ay sina Nathan Arellano at Christy Ann Perez (11-12 age group), Pio Latonio at Alaina Bouffaut (9-10 category) at Chris Lacuna at Athena Masadao (6-8 class). Ramil Cruz)