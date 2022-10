Pamilya ni Percy pumalag sa ‘case solved’ ng PNP

Iba ang solved sa closed na kaso.

Ito ang iginiit ng pamilya ng pinaslang na brodkaster na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid, kontra sa pahayag ng pulisya na naresolba na ang nasabing kaso matapos matukoy at makasuhan ang mga suspek sa krimen.

Ayon kay Roy Mabasa, kapatid ng biktima, hindi nila matatanggap ang sinabi ng pulisya na nalutas na ang kaso dahil mangangapa na ngayon sa dilim ang mga imbestigador bunsod ng pagkamatay ng middleman na si Crisanto Villamor Jr.

Giit niya, masasabi lang na nalutas na ang kaso ng pagpatay sa kanyang kapatid kung matutukoy ang utak ng krimen, makakasuhan at makukulong ito.

“Our definition of ‘solved’ is different. If we say ‘solved’, we had gotten into the mastermind,” ayon naman sa abogado ng pamilya Mabasa na si Atty. Berteni “Toto” Causing.

Gayunman, iimbestigahan pa rin aniya nila ang kaso kabilang dito ang pagbusisi sa radio program ni Lapid mula 2021 hanggang 2022 para matukoy ang mga personalidad na nabanatan nito at posibleng maging utak sa pamamaslang sa brodkaster.

Samantala, todo-bantay ang mga awtoridad sa ikalawang middleman na kinilalang si Christopher Bacoto, na nakapiit sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Taguig.

Si Bocato ang kumausap umano sa magkapatid na Israel at Edmun Dimaculangan at isang Orly para sumama sa self-confessed gunman na si Joel Escorial para itumba si Mabasa.

Matatandang sinabi ni Mabasa na ‘uncooperative’ at tumanggi si Bocato na makipagtulungan sa imbestigasyon ng kaso.

Samantala, kinumpirma ni New Bilibid Prison (NBP) deputy director General Gabriel Chaclag na dalawang person deprived of liberty ang may apelyidong Villamor nang patayin si Mabasa nitong Oktubre 3.

Ito aniya ang mag-pinsan na sina Jun Globa Villamor and Jose Palana Villamor. Namatay si Jun sa NBP Hospital nitong Oktubre 18 habang inilipat naman sa custodial center ng Philippine National Police si Jose nitong Oktubre 20. (Vick Aquino)